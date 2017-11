Áudio vaza e Milton Leite solta palavrão em transmissão do Grêmio no SporTV

Principal narrador do SporTV, canal esportivo do Grupo Globo, Milton Leite novamente sofreu com um áudio de microfone vazado durante uma transmissão esportiva.

Na noite desta quarta-feira (1), durante a exibição de Grêmio x Barcelona do Equador, válido pela semifinal da Copa Libertadores da América, Milton teve uma bronca exibida no ar.

Milton fazia o jogo tranquilamente, quando resolveu falar com a produção que não estava ouvindo nada, apenas o áudio ambiente do jogo.

Meio irritado, Milton Leite foi direto, e teve a bronca vazada no ar meio sem querer. “Eu só ouço o ambiente, c*****!”, gritou o narrador.

Não é a primeira vez que Milton Leite sofre com isso. Nos Jogos Olímpicos do Rio, durante a vitória do Brasil no salto com vara, ele soltou um forte palavrão contra a produção que não parava de falar na comunicação interna.

Veja o vídeo desta quarta:

“EU SÓ OUÇO O AMBIENTE CARALHO” LEITE, Milton pic.twitter.com/3jkBb3yzmf — nude do gilvan™ (@gilvan_milgrau) 2 de novembro de 2017