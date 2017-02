MC G15, dono da voz por trás do sucesso “Deu Onda”, parece ter dado alguns problemas a seus contratantes, foi o que afirmou a produtora de eventos Juliana Rodrigues, em desabafo feito no Facebook.

Segundo Juliana, ela contratou um show do funkeiro agendado para sábado (04), que aconteceria no Palaphita, famoso bar da Zona Sul do Rio de Janeiro e ele simplesmente não apareceu. A produtora contou que o show teria duração de 30 minutos e que na mesma noite MC G15 estava contratado para outros três shows. Sabendo disso, ela entrou em contato com os demais contratantes para acertar a logística do cantor.

“Eu fui a primeira a contratar e tinha a prioridade da data. Até que entraram shows em Volta Redonda, Caxias e um na Barra da Tijuca. Fizemos um grupo com os quatro contratantes para estabelecer a logística e foi combinado que ele faria o de Volta Redonda às 23h30m e viria direto para o meu. […] Ele saiu de Volta Redonda às 2h e foi direto para Caxias e depois para a Barra e não apareceu. Ninguém me deu satisfação” conta ela na publicação via Facebook.

Juliana disse ainda que o prejuízo obtido pelo não comparecimento do funkeiro chegou a R$ 50 mil. A assessoria de MC G15 alegou que seus shows atrasaram e ele cumpriu apenas parte da agenda. Devido à postagem da produtora Juliana, outros produtores em comentários alegaram insatisfação com o novo astro em relação a atrasos e não comparecimentos.

Veja abaixo post completo da produtora: